Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу

Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Согласно доступной информации, 73-летнему актеру театра и кино стало плохо накануне, 27 ноября. Во вторник, 28 ноября, врачи смогли стабилизировать состояние Боярского и его перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что самочувствие российского режиссера Александра Митты ухудшилось. Известно, что у 90-летнего кинопостановщика развилась застойная пневмония. Специалисты наблюдают у Митты воспалительный процесс, развивающийся у пациентов с недостаточностью кровообращения.