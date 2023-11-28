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18:35, 28 ноября 2023Культура

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу
Михаил Боярский

Михаил Боярский. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Согласно доступной информации, 73-летнему актеру театра и кино стало плохо накануне, 27 ноября. Во вторник, 28 ноября, врачи смогли стабилизировать состояние Боярского и его перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что самочувствие российского режиссера Александра Митты ухудшилось. Известно, что у 90-летнего кинопостановщика развилась застойная пневмония. Специалисты наблюдают у Митты воспалительный процесс, развивающийся у пациентов с недостаточностью кровообращения.

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      Сергей Равин
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