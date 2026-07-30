Депутат Свинцов допустил, что Telegram ждет судьба Facebook и Instagram

Telegram ждет судьба, аналогичная Facebook и Instagram (обе принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), допустил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Так о работе мессенджера в России после объявления Павла Дурова террористом депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что пользование самим сервисом останется в серой зоне по аналогии с уже запрещенными у нас и признанными экстремистскими Facebook и Instagram. То есть деньги туда отправлять нельзя, но для каких-то личных целей, как говорится, украдкой можно там что-то посмотреть. Мне кажется, Telegram ждет аналогичная судьба. Я, конечно, такой судьбы ему не желаю, и решений таких я не предлагаю, и не я их принимаю. Но судя по всему, движется все именно в эту сторону», — отметил Свинцов.

При этом, по словам депутата, пользователям мессенджера на данный момент ничего не грозит.

«По крайней мере, никаких официальных заявлений ни от ФСБ, ни от Роскомнадзора мы не видим. То есть на сегодняшний день сам ресурс считается легальным. Как только будут опубликованы разъяснения позиции Роскомнадзора, ФСБ, то в этих разъяснениях и будет опубликована инструкция к действию», — заключил Свинцов.

Ранее Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

