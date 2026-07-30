Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:18, 30 июля 2026 (обновлено: 16:28, 30 июля 2026)Интернет и СМИЭксклюзив

В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram после объявления Дурова террористом

Депутат Свинцов допустил, что Telegram ждет судьба Facebook и Instagram
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Telegram ждет судьба, аналогичная Facebook и Instagram (обе принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), допустил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Так о работе мессенджера в России после объявления Павла Дурова террористом депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что пользование самим сервисом останется в серой зоне по аналогии с уже запрещенными у нас и признанными экстремистскими Facebook и Instagram. То есть деньги туда отправлять нельзя, но для каких-то личных целей, как говорится, украдкой можно там что-то посмотреть. Мне кажется, Telegram ждет аналогичная судьба. Я, конечно, такой судьбы ему не желаю, и решений таких я не предлагаю, и не я их принимаю. Но судя по всему, движется все именно в эту сторону», — отметил Свинцов.

При этом, по словам депутата, пользователям мессенджера на данный момент ничего не грозит.

«По крайней мере, никаких официальных заявлений ни от ФСБ, ни от Роскомнадзора мы не видим. То есть на сегодняшний день сам ресурс считается легальным. Как только будут опубликованы разъяснения позиции Роскомнадзора, ФСБ, то в этих разъяснениях и будет опубликована инструкция к действию», — заключил Свинцов.

Ранее Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам
    В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней
    Россия призвала ОБСЕ дать оценку удару ВСУ по базе отдыха в Кирилловке
    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда
    В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец
    КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте
    Дешевые смартфоны станут хуже
    Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok