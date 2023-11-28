Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:50, 28 ноября 2023Культура

Стало известно об ухудшении состояния режиссера Митты

Mash: у госпитализированного режиссера Митты развилась застойная пневмония

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Самочувствие 90-летнего российского режиссера Александра Митты, снявшего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», ухудшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У кинематографиста развилась застойная пневмония. Отмечается, что врачи наблюдают у режиссера воспалительный процесс, развивающийся у пациентов с недостаточностью кровообращения. По данным канала, Митта постоянно спит, медики регулярно ставят ему капельницы с антибиотиками.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного кинематографиста оценивается как тяжелое — врачи наблюдают отрицательную динамику.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели усложнить жизнь мигрантам. Какие запреты готовят МВД и регионы?

      Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

      Использование интернета признали безопасным для психики

      Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

      Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

      В Турции рассказали об усилении контроля США за санкциями против России

      Бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» арестовали в российском регионе

      Стало известно о госпитализации звезды фильма «Я шагаю по Москве» Стеблова

      Главы МИД стран Прибалтики отказались от встречи ОБСЕ из-за Лаврова

      Глава Курчатовского института заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости