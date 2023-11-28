Стало известно об ухудшении состояния режиссера Митты

Mash: у госпитализированного режиссера Митты развилась застойная пневмония

Самочувствие 90-летнего российского режиссера Александра Митты, снявшего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», ухудшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У кинематографиста развилась застойная пневмония. Отмечается, что врачи наблюдают у режиссера воспалительный процесс, развивающийся у пациентов с недостаточностью кровообращения. По данным канала, Митта постоянно спит, медики регулярно ставят ему капельницы с антибиотиками.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного кинематографиста оценивается как тяжелое — врачи наблюдают отрицательную динамику.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.