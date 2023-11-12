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23:27, 12 ноября 2023Культура

Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали

90-летнего режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве
Александр Митта

Александр Митта. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

90-летнего российского режиссера Александра Митту, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее днем к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщается, что режиссер болен пневмонией.

В июле стало известно, что у Митты диагностировали инсульт. Его частично парализовало, врачи госпитализировали кинематографиста в Боткинскую больницу. Позднее сообщалось, что ему поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Также психиатр диагностировал у режиссера деменцию.

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      Марина Совина
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