90-летнего режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве

90-летнего российского режиссера Александра Митту, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее днем к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщается, что режиссер болен пневмонией.

В июле стало известно, что у Митты диагностировали инсульт. Его частично парализовало, врачи госпитализировали кинематографиста в Боткинскую больницу. Позднее сообщалось, что ему поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Также психиатр диагностировал у режиссера деменцию.