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17:59, 5 июля 2023Культура

Стало известно об улучшении состояния режиссера Александра Митты

Mash: режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Состояние здоровья российского режиссера Александра Митты, работавшего над такими фильмами, как «Таежный роман» и «Экипаж», улучшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Стало известно, что кинематографиста перевели из реанимации в неврологическое отделение Боткинской больницы. Врачи планируют скорую выписку Митты. Ему поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Также психиатр диагностировал у народного артиста России деменцию.

Ранее сын Александра Митты заявил, что здоровье подводит 90-летнего постановщика. «Сейчас ничего страшного с ним не происходит, есть определенные симптомы, которые сейчас обследуют. Состояние у него нормальное, не критическое и не тяжелое, он просто обследуется, потому что хотят понять, в чем причины плохого самочувствия, как дальше быть», — рассказал Евгений Митта. 3 июля сообщалось, что Александру Митте потребовалась помощь медиков. Тогда же он был госпитализирован.

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    Сергей Равин
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