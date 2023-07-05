Стало известно об улучшении состояния режиссера Александра Митты

Mash: режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение

Состояние здоровья российского режиссера Александра Митты, работавшего над такими фильмами, как «Таежный роман» и «Экипаж», улучшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Стало известно, что кинематографиста перевели из реанимации в неврологическое отделение Боткинской больницы. Врачи планируют скорую выписку Митты. Ему поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Также психиатр диагностировал у народного артиста России деменцию.

Ранее сын Александра Митты заявил, что здоровье подводит 90-летнего постановщика. «Сейчас ничего страшного с ним не происходит, есть определенные симптомы, которые сейчас обследуют. Состояние у него нормальное, не критическое и не тяжелое, он просто обследуется, потому что хотят понять, в чем причины плохого самочувствия, как дальше быть», — рассказал Евгений Митта. 3 июля сообщалось, что Александру Митте потребовалась помощь медиков. Тогда же он был госпитализирован.