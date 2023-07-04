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10:54, 4 июля 2023Культура

Сын Александра Митты поделился подробностями состояния режиссера

Сын Александра Митты заявил, что здоровье 90-летнего режиссера подводит
Евгений Митта

Евгений Митта. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сын российского режиссера Александра Митты, работавшего над такими фильмами, как «Таежный роман» и «Экипаж», Евгений в разговоре с NEWS.ru поделился подробностями состояния кинематографиста.

Родственник кинодеятеля заявил, что здоровье подводит 90-летнего Митту. «Сейчас ничего страшного с ним не происходит, есть определенные симптомы, которые сейчас обследуют. Состояние у него нормальное, не критическое и не тяжелое, он просто обследуется, потому что хотят понять, в чем причины плохого самочувствия, как дальше быть», — рассказал Евгений Митта.

3 июля стало известно, что Александру Митте потребовалась помощь врачей. Его доставили в Боткинскую больницу.

По данным Telegram-канала Mash, у госпитализированного кинематографиста при обследовании головного мозга обнаружили кисты, признаки атеросклероза, а также гидроцефалию — заболевание, при котором жидкость скапливается в желудочках головного мозга и нарушает его деятельность. Режиссер находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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    Анастасия Астахова
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