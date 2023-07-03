Режиссеру «Таежного романа» Митте потребовалась помощь врачей

Режиссеру «Таежного романа» Александру Митте потребовалась помощь врачей

90-летнему российскому режиссеру Александру Митте, который работал над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По предварительным данным, кинематографиста частично парализовало, врачи диагностировали инсульт. Скорую помощь вызвал сын режиссера после того, как Митте стало плохо дома. Его госпитализировали в Боткинускую больницу. Сообщается, что в марте этого года кинодеятель перенес коронавирус.

Сын кинематографиста Евгений Митта в беседе с Telegram-каналом «Подъем» сообщил о том, что режиссер находится дома и чувствует себя хорошо: «Все нормально. Начинается опять. Откуда эта информация проскакивает, непонятно просто. Все хорошо, ерунда все».

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