Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:07, 3 июля 2023Культура

Режиссеру «Таежного романа» Митте потребовалась помощь врачей

Режиссеру «Таежного романа» Александру Митте потребовалась помощь врачей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

90-летнему российскому режиссеру Александру Митте, который работал над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По предварительным данным, кинематографиста частично парализовало, врачи диагностировали инсульт. Скорую помощь вызвал сын режиссера после того, как Митте стало плохо дома. Его госпитализировали в Боткинускую больницу. Сообщается, что в марте этого года кинодеятель перенес коронавирус.

Сын кинематографиста Евгений Митта в беседе с Telegram-каналом «Подъем» сообщил о том, что режиссер находится дома и чувствует себя хорошо: «Все нормально. Начинается опять. Откуда эта информация проскакивает, непонятно просто. Все хорошо, ерунда все».

Ранее сообщалось, что американскую певицу Мадонну нашли без сознания и госпитализировали с бактериальной инфекцией.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Массовые беспорядки во Франции не утихают шестой день. Почему протесты угрожают всему Европейскому союзу?

    Сальдо рассказал о потерях ВСУ в районе Антоновского моста

    Ссора между россиянами закончилась дракой и применением гранаты

    Опубликованы старые фото победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»

    Простой математический лайфхак из российского мультфильма восхитил американцев

    В «Ростехе» рассказали об отличиях винтовки СВЧ от СВД

    В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА

    Описано будущее поставок западного оружия Украине

    Самозванец обманул пожилого монаха и украл из храма 400 тысяч рублей

    В Госдуме оценили шансы Костомарова на возвращение в спорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости