У госпитализированного режиссера Митты резко ухудшилось самочувствие

У госпитализированного режиссера Александра Митты резко ухудшилось самочувствие

Самочувствие 90-летнего российского режиссера Александра Митты, снявшего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас состояние госпитализированного кинематографиста оценивается как тяжелое — врачи наблюдают отрицательную динамику. У Митты до сих пор рассеяно внимание и нарушено сознание. Ситуация осложняется тем, что из-за лежачего положения количество свободной жидкости в левом легком режиссера продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось, что состояние кинодеятеля начало улучшаться — Митту перевели из реанимации в обычную палату.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.