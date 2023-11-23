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11:08, 23 ноября 2023Культура

У госпитализированного режиссера Митты резко ухудшилось самочувствие

У госпитализированного режиссера Александра Митты резко ухудшилось самочувствие

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Самочувствие 90-летнего российского режиссера Александра Митты, снявшего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас состояние госпитализированного кинематографиста оценивается как тяжелое — врачи наблюдают отрицательную динамику. У Митты до сих пор рассеяно внимание и нарушено сознание. Ситуация осложняется тем, что из-за лежачего положения количество свободной жидкости в левом легком режиссера продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось, что состояние кинодеятеля начало улучшаться — Митту перевели из реанимации в обычную палату.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.

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      Анастасия Астахова
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