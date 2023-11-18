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18:14, 18 ноября 2023Культура

Стало известно об улучшении состояния режиссера Александра Митты

Помощник Митты Иванов: режиссера перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

90-летнего российского режиссера Александра Митту, снявшего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов, передает РИА Новости.

«Да-да. Вчера или позавчера [режиссеру] получше было уже», — сказал Иванов.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. Между тем, сын кинематографиста не подтвердил информацию, что его отец перенес инсульт. Он объяснил госпитализацию режиссера лечением хронических заболеваний.

17 ноября уточнялось, что Александр Митта находится в сознании, но умеренно оглушен.

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      Анастасия Яланская
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