Стало известно об улучшении состояния режиссера Александра Митты
Помощник Митты Иванов: режиссера перевели из реанимации в обычную палату
90-летнего российского режиссера Александра Митту, снявшего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов, передает РИА Новости.
«Да-да. Вчера или позавчера [режиссеру] получше было уже», — сказал Иванов.
Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. Между тем, сын кинематографиста не подтвердил информацию, что его отец перенес инсульт. Он объяснил госпитализацию режиссера лечением хронических заболеваний.
17 ноября уточнялось, что Александр Митта находится в сознании, но умеренно оглушен.