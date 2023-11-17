Стало известно о состоянии госпитализированного режиссера Митты

«Известия»: режиссер Александр Митта находится в сознании, но умеренно оглушен

90-летний российский режиссер Александр Митта, которого госпитализировали 12 ноября, находится в сознании, но умеренно оглушен. Подробности о его состоянии раскрыл источник «Известий».

Как стало известно, Митте проведут санацию бронхов, что позволит улучшить отделение и выведение мокроты.

Между тем ранее сын кинематографиста не подтвердил информацию о том, что его отец перенес инсульт. Он объяснил госпитализацию режиссера лечением хронических заболеваний. Сын Митты также указал на почтенный возраст режиссера и отметил, что в этом возрасте все болеют.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее в этот же день к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу.