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15:55, 14 ноября 2023Культура

Сын Александра Митты раскрыл подробности о госпитализации отца

Сын Александра Митты Евгений не подтвердил инсульт у отца

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Сын госпитализированного 90-летнего российского режиссера Александра Митты, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», Евгений раскрыл подробности о госпитализации отца. Его цитирует KP.RU.

Сын кинематографиста не подтвердил информацию о том, что его отец перенес инсульт. Он объяснил госпитализацию режиссера лечением хронических заболеваний. «У него нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было до этого. Сейчас какие-то процессы, которые надо контролировать. Человеку 90 лет — речь не идет о каком-то юном артисте или режиссере. В этом возрасте люди болеют — у них происходят перепады со здоровьем и так далее. Почему это вызывает такой безумный ажиотаж?» — сказал он.

Ранее сотрудник медицинского учреждения сообщил РИА Новости, что состояние Александра Митты оценивается как тяжелое.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее в этот же день к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что Митта болен пневмонией.

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      Варвара Кошечкина
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