Раскрыто состояние госпитализированного Александра Митты

Состояние госпитализированного режиссера Александра Митты оценили как тяжелое

Раскрыто состояние госпитализированного 90-летнего российского режиссера Александра Митты, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж». Об этом пишет РИА Новости.

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — сообщил сотрудник медицинского учреждения.

Накануне стало известно, что Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее днем к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что режиссер болен пневмонией.