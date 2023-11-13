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12:16, 13 ноября 2023Культура

Раскрыто состояние госпитализированного Александра Митты

Состояние госпитализированного режиссера Александра Митты оценили как тяжелое

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Раскрыто состояние госпитализированного 90-летнего российского режиссера Александра Митты, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж». Об этом пишет РИА Новости.

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — сообщил сотрудник медицинского учреждения.

Накануне стало известно, что Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее днем к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что режиссер болен пневмонией.

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      Варвара Кошечкина
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