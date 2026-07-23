Каллас обратилась к хуситам с призывом

Каллас призвала хуситов прекратить угрозы саудовской блокадой

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала йеменских хуситов прекратить угрозы в адрес Саудовской Аравии и международного судоходства. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Европейской службы внешних связей.

Недавние угрозы хуситов ввести морскую блокаду Саудовской Аравии представляют собой прямую угрозу региональной стабильности, заявила Каллас. Она назвала нападение на нефтяной танкер в Красном море «неприемлемым, незаконным» и подчеркнула, что судоходство должно быть беспрепятственным.

Хуситы должны прекратить все действия, угрожающие международному судоходству, соблюдать международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, добавила глава дипломатии. Она также напомнила, что военно-морская операция ЕС ASPIDES продолжит защищать свободу судоходства в регионе.

Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Решение было принято в ответ на блокаду аэропорта Саны, которую до этого ввела Саудовская Аравия.