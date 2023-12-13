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10:49, 13 декабря 2023Культура

Раскрыто местонахождение композитора Пахмутовой

Композитор Пахмутова попала в клинику из-за воспаления легких

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Раскрыто местонахождение композитора Александры Пахмутовой, 94-летней вдовы лауреата Государственной премии СССР поэта Николая Добронравова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что народная артистка СССР проходит лечение в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких. Сейчас медики стараются сделать все возможное, чтобы исключить риск развития осложнений из-за диагноза.

Композитор почувствовала себя плохо еще 6 декабря — у нее поднялась температура и появилась одышка. Ее госпитализировали с пневмонией.

Об экстренной госпитализации Александры Пахмутовой стало известно 7 декабря. При этом директор фонда Александры Пахмутовой назвал информацию о госпитализации пианистки враньем, а также заявил, что с композитором все в порядке.

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      Анастасия Астахова
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