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23:35, 19 июня 2026Культура

Народного артиста СССР госпитализировали с подозрением на инсульт

Митрополит Иларион: Дирижер Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Спиваков

Владимир Спиваков. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале.

Митрополит обратился с просьбой к своим подписчикам молиться о здравии Спивакова.

«Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни!» — написал он.

Ранее Спиваков сообщил, что его лишили звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре из-за национальности. При этом дирижер являлся арт-директором фестиваля во Франции на протяжении 32 лет.

Владимир Спиваков — народный артист СССР, заслуженный артист РСФСР и других бывших республик Союза. В мае 2025-го президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.

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