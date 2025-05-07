Народного артиста СССР отстранили от фестиваля в Европе

Спиваков заявил об отстранении от фестиваля во Франции из-за его национальности

Народный артист СССР Владимир Спиваков сообщил, что его лишили звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре из-за национальности. Слова знаменитого дирижера приводит ТАСС.

Спиваков рассказал, что узнал о своем отстранении из прессы, после чего с помощью адвоката запросил у организаторов официальный документ с причиной такого решения. «Ответ был примерно такой: по национальному признаку, Владимир Спиваков — русский артист», — сообщил дирижер.

Известно, что Спиваков являлся арт-директором фестиваля во Франции в течение 32 лет. По словам дирижера, именно он приглашал на фестиваль артистов, знаменитых во всем мире.

Владимир Спиваков — народный артист СССР, заслуженный артист РСФСР и других бывших республик Союза. Он награжден российскими орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степеней, а также французскими и итальянскими орденами. В 2006 году дирижера признали артистом мира ЮНЕСКО. В мае 2025-го президент России Владимир Путин присвоил Спивакову звание Героя Труда.