Раскрыто состояние госпитализированного Спивакова

Митрополит Иларион заявил, что у Спивакова не подтвердился инсульт

Митрополит Иларион прокомментировал состояние народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, которого отвезли в больницу. Об этом он написал в Telegram-канале.э

Митрополит сообщил, что у Спивакова не подтвердился инсульт. «Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — заявил он.

Ранее митрополит сообщил, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Он сообщил, что дирижера отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Владимир Спиваков — народный артист СССР, заслуженный артист РСФСР и других бывших республик Союза. В мае 2025-го президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.