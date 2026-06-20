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01:21, 20 июня 2026Культура

Раскрыто состояние госпитализированного Спивакова

Митрополит Иларион заявил, что у Спивакова не подтвердился инсульт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Спиваков

Владимир Спиваков. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Митрополит Иларион прокомментировал состояние народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, которого отвезли в больницу. Об этом он написал в Telegram-канале.э

Митрополит сообщил, что у Спивакова не подтвердился инсульт. «Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — заявил он.

Ранее митрополит сообщил, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Он сообщил, что дирижера отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Владимир Спиваков — народный артист СССР, заслуженный артист РСФСР и других бывших республик Союза. В мае 2025-го президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.

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