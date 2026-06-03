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Из жизни
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12:07, 3 июня 2026Из жизни

Крокодил утащил ребенка в пруд

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Volodymyr Burdiak / Shutterstock / Fotodom

В Бангладеш крокодил утащил семилетнюю девочку в пруд, расположенный возле мусульманской святыни. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Девочка по имени Рабея вместе с матерью, страдающей психическим расстройством, провела последние три дня у мавзолея мусульманского святого Хана Джахана Али в городе Багерхат. Трагический инцидент произошел вечером 1 июня. Когда Рабея зашла в воду у женского причала, на нее напал крокодил и утащил под воду.

Спасательная операция продолжалась восемь часов. Тело было найдено утром 2 июня. Главный смотритель святыни сообщил, что церемонию захоронения проведут после консультаций с районной администрацией и полицией. Депутат парламента заявил, что посетителям святыни должна быть гарантирована безопасность. В апреле тот же крокодил напал на раненую собаку, которая упала в воду.

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