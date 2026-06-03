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08:00, 3 июня 2026Из жизни

На древней карте нашли указание на местонахождение Ноева ковчега

Исследователь Корсетти нашел указание на местонахождение Ноева ковчега на карте 1587 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Исследователь Джимми Корсетти заметил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в Турции. Об этом сообщает New York Post.

В 1587 году итальянский картограф Урбано Монте завершил работу над «Планисферой» — огромным полотном, состоящим из 60 рукописных листов. В собранном виде оно достигает трех метров в диаметре и является самой большой ранней картой мира.

Корсетти обратил внимание, что на карте указано место в горах Арарат на территории современной Турции. Там же находится так называемый «объект Дюрупинар» — скальное образование, формой напоминающее корабль. Его размеры примерно соответствуют библейскому описанию ковчега.

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Группа исследователей Noah’s Ark Scans изучала этот район с помощью георадара и обнаружила под землей серию коридоров и полостей, напоминающих внутреннее устройство корабля с тремя палубами. Анализ образцов грунта показал, что почва внутри образования содержит в три раза больше органических веществ и на 38 процентов больше калия. Почвоведы связывают такие показатели с разложением древесины. Неподалеку также нашли окаменевшие кораллы и морские ракушки.

Ранее загадочный мужчина из Ганы назвал себя пророком и назначил дату всемирного потопа на 25 декабря. Мужчина, известный под именем Эбо Ноа, начал проповедовать в социальных сетях летом.

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