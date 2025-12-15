Загадочный пророк назвал дату нового всемирного потопа и построил ковчег

Загадочный пророк из Ганы назначил дату нового всемирного потопа на 25 декабря

Загадочный мужчина из Ганы назвал себя пророком и назначил дату всемирного потопа на 25 декабря. Об этом пишет Ghana Web.

Мужчина, известный под именем Эбо Ноа, начал проповедовать в социальных сетях летом. Он заявил, что у него было видение о великих ливнях и разрушениях, которые Бог нашлет на Землю 25 декабря 2025 года. Ноа также заявил, что Бог велел ему, подобно библейскому Ною, построить ковчег, чтобы спасти души праведных людей.

В роликах Ноа продемонстрировал несколько лодок разных размеров, которые он якобы уже построил, и строительные материалы для новых ковчегов. Пророк заявил, что намерен прожить на ковчеге три года, потому что именно столько времени продлится новый всемирный потоп.

На страницы Ноа в социальных сетях подписались сотни тысяч человек. При этом даже журналистам из Ганы не удалось точно установить, где живет и строит свои ковчеги мужчина. Многие пользователи утверждают, что Ноа является продуктом нейросети.

Ранее в эпизоде сериала South Park высмеяли влиятельного миллиардера Питера Тиля, который недавно предсказал скорый конец света и заявил, что антихрист уже среди нас. Авторы сериала вдохновлялись серией лекций, которые Тиль недавно прочитал в Сан-Франциско.

