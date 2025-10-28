Из жизни
Предсказавший конец света миллиардер рассказал об антихристе Иисусу из сериала South Park

Миллиардера Тиля, предсказавшего конец света, высмеяли в сериале South Park
Олег Парамонов
Фото: Marco Bello / Getty Images

В новом эпизоде сериала South Park высмеяли влиятельного миллиардера Питера Тиля, который недавно предсказал скорый конец света и заявил, что антихрист уже среди нас. Об этом сообщает издание SFGate.

По сюжету главные герои — дети, которые учатся в четвертом классе, — увлечены тикток-мемом «шесть-семь». Директор школы решает, что это сатанинская (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России) нумерология, и просит Тиля помочь. Тот устанавливает в школе камеры видеонаблюдения и начинает слежку за учениками в духе своей компании Palantir, которая собирает данные для спецслужб.

Это замечает Иисус, который работает школьным психологом. Он спрашивает у миллиардера, зачем ему камера в женском туалете. Тиль отвечает, что так он «останавливает Антихриста». После этого Тиль звонит своему протеже — вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Серия заканчивается тем, что миллиардер увозит одного из главных героев в Вашингтон.

Авторы сериала вдохновлялись серией лекций, которые Тиль недавно прочитал в Сан-Франциско. На них он утверждал, что Антихрист уже находится среди нас и укрепляет свою власть, пользуясь страхами перед изменением климата, искусственным интеллектом, ядерной войной и другими экзистенциальными угрозами.

Питер Тиль — миллиардер с состоянием, оцениваемым в 20,8 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей). В конце 1990-х он считался соратником предпринимателя Илона Маска и вместе с ним участвовал в создании платежной системы PayPal. Позднее стал первым внешним инвестором создателя компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга и основал компанию Palantir, которая занимается анализом данных для ФБР, ЦРУ и Пентагона.

Тиль активно финансирует американских консервативных политиков, в том числе президента США Дональда Трампа. В 2016 году после победы Трампа в президентских выборах он входил в команду, обеспечивающую передачу власти. Американская пресса называла вице-президента США Джей Ди Вэнса его ставленником.

Ранее сообщалось, что в 2000 году Илон Маск попал в аварию, когда хвастался перед Тилем редким автомобилем, стоящим более миллиона долларов. «Это чудо, что никто не пострадал, — признался Тиль в интервью New York Times. — Я даже не пристегнулся, хотя так делать не следует».

