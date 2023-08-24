Илон Маск разбил автомобиль за миллион долларов и едва уцелел

Илон Маск разбил машину за миллион долларов, когда хвастался ей перед партнером

Илон Маск случайно разбил редкий автомобиль, стоящий более миллиона долларов, когда хвастался им перед своим деловым партнером Питером Тилем. В результате оба едва уцелели, пишет издание New Yorker.

В 1999 году Илон Маск продал свой первый стартап за 22 миллиона долларов и немедленно приобрел спортивный автомобиль McLaren F1. В те годы эта машина считалась самой быстрой в мире. За все время производства было собрано лишь 106 автомобилей этой марки, и каждый стоил не меньше 1,2 миллиона долларов.

В марте 2000 года Маск решил продемонстрировать покупку Питеру Тилю. «И что же она может делать?» — поинтересовался тот. Хотя Маск так и не научился управлять этим автомобилем, он спокойно ответил «Смотри!» и вдавил педаль газа. Машину сразу же занесло на месте. Задев ограждение, она подпрыгнула на высоту около метра, после чего рухнула на асфальт, продолжая крутиться на месте.

При ударе сломалась подвеска, разбились ветровые стекла и заметно пострадал корпус. Когда автомобиль остановился, Маск повернулся к Тилю и сказал: «Она не застрахована». Чтобы добраться до места, где в тот день была назначена деловая встреча, Маску и Тилю пришлось ловить попутку.

«Это чудо, что никто не пострадал, — признался Тиль в интервью New York Times. — Я даже не пристегнулся, хотя так делать не следует». По его словам, Маск сказал ему, что не раз слышал про людей, которые разбогатели, купили спортивный автомобиль и тут же его разбили, но никогда не думал, что то же самое случится и с ним. Именно поэтому он не стал покупать страховку.

Критики Маска используют эту историю в качестве примера безрассудного показушничества, к которому он склонен. Но она также подчеркивает, что часто такие выходки сходят ему с рук: он починил McLaren, водил его еще несколько лет и, как утверждают, выгодно его продал Ронэн Фэрроу из статьи об Илоне Маске в New Yorker

Ранее сообщалось, что на вечеринке в 2014 году Илон Маск попросил метателя ножей кинуть нож в воздушный шарик, который он зажал между ног. По словам миллиардера, он все рассчитал заранее, и решил, что вполне переживет, если метатель промахнется, и нож угодит ему между ног.