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17:37, 24 августа 2023Из жизни

Илон Маск разбил автомобиль за миллион долларов и едва уцелел

Илон Маск разбил машину за миллион долларов, когда хвастался ей перед партнером

Фото: Christian Marquardt / Getty Images

Илон Маск случайно разбил редкий автомобиль, стоящий более миллиона долларов, когда хвастался им перед своим деловым партнером Питером Тилем. В результате оба едва уцелели, пишет издание New Yorker.

В 1999 году Илон Маск продал свой первый стартап за 22 миллиона долларов и немедленно приобрел спортивный автомобиль McLaren F1. В те годы эта машина считалась самой быстрой в мире. За все время производства было собрано лишь 106 автомобилей этой марки, и каждый стоил не меньше 1,2 миллиона долларов.

В марте 2000 года Маск решил продемонстрировать покупку Питеру Тилю. «И что же она может делать?» — поинтересовался тот. Хотя Маск так и не научился управлять этим автомобилем, он спокойно ответил «Смотри!» и вдавил педаль газа. Машину сразу же занесло на месте. Задев ограждение, она подпрыгнула на высоту около метра, после чего рухнула на асфальт, продолжая крутиться на месте.

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При ударе сломалась подвеска, разбились ветровые стекла и заметно пострадал корпус. Когда автомобиль остановился, Маск повернулся к Тилю и сказал: «Она не застрахована». Чтобы добраться до места, где в тот день была назначена деловая встреча, Маску и Тилю пришлось ловить попутку.

«Это чудо, что никто не пострадал, — признался Тиль в интервью New York Times. — Я даже не пристегнулся, хотя так делать не следует». По его словам, Маск сказал ему, что не раз слышал про людей, которые разбогатели, купили спортивный автомобиль и тут же его разбили, но никогда не думал, что то же самое случится и с ним. Именно поэтому он не стал покупать страховку.

Критики Маска используют эту историю в качестве примера безрассудного показушничества, к которому он склонен. Но она также подчеркивает, что часто такие выходки сходят ему с рук: он починил McLaren, водил его еще несколько лет и, как утверждают, выгодно его продал

Ронэн Фэрроуиз статьи об Илоне Маске в New Yorker

Ранее сообщалось, что на вечеринке в 2014 году Илон Маск попросил метателя ножей кинуть нож в воздушный шарик, который он зажал между ног. По словам миллиардера, он все рассчитал заранее, и решил, что вполне переживет, если метатель промахнется, и нож угодит ему между ног.

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    Олег Парамонов
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