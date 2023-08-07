Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника

Марк Цукерберг предложил провести поединок с Илоном Маском 26 августа

Глава американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг назвал возможную дату своего поединка с миллиардером Илоном Маском, возглавляющим компании SpaceX, Tesla и X (Twitter).

Цукерберг предложил провести бой 26 августа. Маск пока не дал ему определенного ответа.

Я готов хоть сегодня. Но подтверждения от Маска нет. И не очень-то верится, что будет Марк Цукерберг

Маск не стал подтверждать предложенную дату, но заявил, что активно готовится к поединку и каждый день занимается со свободными весами. По его словам, чтобы компенсировать нехватку времени на тренировки, он даже принес в офис гантели.

Тем временем Цукерберг тренируется по специальной программе и построил на заднем дворе своего дома восьмиугольный ринг. Это крайне не понравилось его жене Присцилле Чан. Она пожаловалась, что два года выращивала газон и следила за ним, а теперь вместо аккуратной лужайки вынуждена смотреть на октагон.

Из-за повышенной физической нагрузки ему также приходится каждый день потреблять не меньше четырех тысяч килокалорий.

Стратегия боя: сила против выносливости

Маск намерен использовать в бою элементы реслинга. «Я выбираю WWE в качестве боевого стиля», — заявил бизнесмен. На вопрос одной из подписчиц о смысле схватки с Цукербергом Маск ответил, что поединок на ринге — это цивилизованная форма войны. «А мужчины любят войну», — добавил он.

Судя по всему, затяжной бой не является частью его стратегии. Маск допустил, что в случае долгого поединка Цукерберг может победить за счет своей выносливости. У Маска другое преимущество — его размеры. Его противник весит лишь 70 килограммов при росте 170 сантиметров (легкий вес по правилам UFC), а он сам — не менее 135 килограммов при росте 185 сантиметров (сверхтяжелая весовая категория).

Марк Цукерберг (слева) Фото: @zuck

Маск уже анонсировал, что бой будет транслироваться в его соцсети X (Twitter). Он также сообщил, что все вырученные средства передадут ветеранам американской армии.

Цукерберг воспринял идею трансляции в X скептически. «Не стоит ли воспользоваться более надежной платформой, где действительно можно собрать деньги на благотворительность?» — заявил он.

Маска мучают боли после боя с сумоистом

Не исключено, что поединок придется отложить из-за состояния здоровья Маска. Миллиардер утверждает, что 7 августа намерен пройти магнитно-резонансную томографию шеи и верхнего отдела позвоночника. По результатам МРТ врачи примут решение о том, нужна ли ему операция на позвоночнике. «Точная дата пока уточняется. На этой неделе узнаем», — написал Маск.

Маск страдает от болей в спине после боя с неназванным сумоистом, который состоялся не менее девяти лет назад. Он считает, что повредил один из межпозвоночных дисков, когда пытался оторвать противника от земли.

Фото: @elonmusk

В 2022 году Маск писал, что восемь лет мучился от боли, пока ему не сделали спондилодез — операцию, при которой поврежденные позвонки сращивают и обездвиживают.

На вечеринку пришел один из лучших сумоистов в мире вместе со своими соотечественниками. В замке соорудили ринг, и Маск сошелся с чемпионом. «Он весил 350 фунтов (160 килограммов), и эти фунты были вовсе не от жира, — рассказывал Маск. — Я ухитрился оторвать его от земли на чистом адреналине. Он позволил мне выиграть первый раунд, а потом разгромил меня. И моя спина, по-моему, с тех пор испорчена» из книги Эшли Вэнс «Илон Маск: как миллиардер, возглавляющий SpaceX и Tesla, строит наше будущее»

Новая операция, если она потребуется, может повлиять на способность Маска участвовать в поединке с Цукербергом.

Помимо проблем со здоровьем, Маск столкнулся с другим препятствием в подготовке к бою. Прославленный боец UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался его тренировать по принципиальным соображениям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей команды Нурмагомедова.

Маск и Цукерберг поссорились из-за клона Twitter

Два миллиардера начали готовиться к бою после конфликта, когда Meta Цукерберга (признана экстремистской в России) объявила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Маск в ответ обвинил Цукерберга в плагиате и назвал его змеенышем. Представители Twitter заявили, что намерены подать судебный иск к Meta за нарушение коммерческой тайны и права на интеллектуальную собственность.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июне Маск опубликовал твит с предложением устроить бой. Цукерберг принял вызов. В качестве одного из возможных мест проведения поединка оппоненты рассматривали Колизей, но, вероятнее всего, состязание состоится в Лас-Вегасе. Организацией мероприятия занимается президент UFC Дэйна Уайт.

В ходе подготовки к бою представители сети фастфуд-ресторанов Wendy's посоветовали Цукербергу слетать в космос, «просто чтобы позлить» конкурента. После этого Маск предложил оппоненту «померяться членами».