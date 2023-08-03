Марк Цукерберг построил ринг на заднем дворе перед боем с Маском и разозлил жену

Марк Цукерберг построил ринг на заднем дворе для подготовки к бою с Маском

Основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг построил октагон на заднем дворе для подготовки к бою с Илоном Маском и разозлил жену. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит Meta).

Миллиардер опубликовал скриншот переписки со своей женой Присциллой Чан. В сообщении Цукерберг спросил Чан, видела ли она октагон — ринг восьмиугольной формы, установленный на заднем дворе их дома. В ответ жена миллиардера выразила свое возмущение. «У нас много места во дворе!» — сказал в свое оправдание Цукерберг. Чан же заявила, что два года выращивала этот газон и следила за ним.

Под скриншотом миллиардер разместил голосование с двумя вариантами ответа: «оставить октагон» или «спасти траву». Отмечается, что больше половины пользователей проголосовали за ринг на заднем дворе.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг сойдется в поединке на ринге с владельцем ныне переименованным в X Twitter Илоном Маском. Цукерберг принял вызов после твита Маска с предложением устроить бой. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC. Позднее Маск предложил Цукербергу «померяться членами» вместо боя в клетке.