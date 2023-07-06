Противостояние Маска и Цукерберга продолжается. Зачем создатель Meta запустил новую соцсеть и почему над ней смеются?

В сети высмеяли новую соцсеть Марка Цукерберга Threads и сравнили ее с Clubhouse

6 июля 2023 года американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запустила сервис текстовых сообщений Threads. Новую соцсеть позиционируют как конкурента Twitter, принадлежащего американскому миллиардеру Илону Маску. Зачем Meta запустила еще одну соцсеть, как из-за нее глава корпорации Марк Цукерберг поссорился с Максом и почему пользователи сети восприняли Threads скептически — в материале «Ленты.ру».

В чем особенность Threads?

6 июля в магазине приложений AppStore стало доступно приложение Threads, анонсированное корпорацией Meta в качестве аналога Twitter в июне. За час после запуска сервис скачали 10 миллионов пользователей, сообщил Цукерберг в своем аккаунте в Threads.

Как следует из описания, приложение работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра», — говорится в описании.

При скачивании новая соцсеть предлагает синхронизироваться с учетной запись в Instagram: пользователи могут моментально перенести главное фото и описание профиля и продублировать подписки.

«Ответ Twitter»

В июне директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс назвала создание Threads «ответом соцсети Twitter». По словам Кокс, целью создания приложения является «безопасность, простота использования и надежность».

Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации Крис Кокс директор по продуктам корпорации Meta

Однако пользователи, уже успевшие ознакомиться с платформой, реди очевидных ее минусов назвали невозможность удалить профиль в Threads без удаления аккаунт в Instagram — это же подтверждается в «Дополнительной политике конфиденциальности» Meta. Корпорация поясняет, что ее политика заключается в том, что профиль Threads является частью учетной записи пользователя в Instagram.

«Один из главных преимуществ Twitter — это то, что платформа всегда обеспечивает пользователям анонимность, которую мы не получим в Threads», — добавил один из пользователей, говоря о минусах нового продукта Цукерберга.

«Копипаст Twitter»»

В сети пользователи назвали новую соцсеть Threads полной копией Twitter. «Threads — это буквальный копипаст Twitter», — написал один из пользователей. «Я иду копировать ваши умные твиты для авторитета в Threads», — пошутил другой комментатор.

«Давайте посмотрим, не умрет ли это дерьмо через месяц. Но пока что мне кажется, что люди просто будут копировать свои твиты в Threads, как дублируют ролики из TikTok в Instagram», — высказался еще один пользователь.

«Я не копировал Twitter, чтобы создать Threads. Я просто нанял в Meta тех разработчиков, кого уволили из Twitter, они сами это сделали», — поиронизировал автор пародийного аккаунта Цукерберга

Фото: Jacob Townsend / Unsplash

Российский блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, отметил, что пока не понял концепцию Threads. «Выглядит это все как хреновый Twitter с аудиторией Instagram. Но должна же быть фишка. Типа та самая из-за которой все будут здесь сидеть завтра? Но, похоже, ее нет», — написал Wylsacom в Threads.

Над схожестью Threads и Twitter поиронизировал и сам Марк Цукерберг. В день запуска новой платформы он опубликовал в своем Twitter-аккаунте первое за 11 лет сообщение. В посте он разместил интернет-мем, на котором два одинаковых Человека-паука указывают друг на друга — обычно эту картинку используют, чтобы указать на идентичность двух предметов или явлений. Предыдущий пост Цукерберга датирован 18 января 2012 года.

Скриншот: @finkd / Twitter

«Ждет ли его судьба Clubhouse?»

Многие пользователи также сравнили Threads с соцсетью Clubhouse, появившейся зимой 2021 года, получившей вирусную популярность, но вскоре забытой. «Threads ждет то же, что и Clubhouse, верно?», «Как и Clubhouse, Threads все забудут уже через месяц», — высказались пользователи в Twitter. «Очень интересно посмотреть, ждет ли его судьба Clubhouse? Все еще помню, как в первые недели запуска им пользовались самые крупные медийные личности», — вспомнил еще другой комментатор.

Однако некоторые пользователи не согласились тем, что Threads похожа на некогда популярный Clubhouse. «Сравнение с Clubhouse не очень уместно. Создатели Threads делают все возможное, чтобы проявить себя как прямого конкурента Twitter, и почему бы и нет? У соцсети есть определенная пользовательская база. Бой продолжается», — высказалась другая пользовательница Twitter.

Маск против Цукерберга

Открытый конфликт между предпринимателями начался в июне, после объявления о работе над Threads. Тогда владелец Twitter начал всячески оскорблять Цукерберга, а затем написал, что хотел бы подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, согласился сразиться с бизнесменом. «Назови место», — написал он в ответ на предложение Маска.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По словам владельца Twitter, он участвовал в жестоких уличных драках в юном возрасте и готов к поединку. «У меня есть отличный прием, который я называю "морж". Я просто ложусь сверху на своего противника и ничего не делаю», — саркастично поиронизировал Маск в Twitter.

В начале июля Маск и Цукерберг начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора — президента UFC Дэйна Уайта. Он же взял на себя роль переговорщика и сообщил журналистам, что общается с миллиардерами по телефону почти ежедневно, иногда до поздней ночи.

Уайт рассказал, что бой будет показательным и состоится за пределами юрисдикции UFC, при этом он лично будет вовлечен в его организацию. Предполагается, что поединок состоится в Лас-Вегасе.

Одна из проблем предстояющего поединка заключается в том, что Цукерберг и Маск находятся в разных весовых категориях, и у них разная физическая подготовка. В то время как Цукерберг последние несколько лет активно занимался боевыми искусствами и улучшал физическую форму, Маск известен тем, что почти не занимается спортом. Кроме того, Маск на 13 лет старше и весит по меньшей мере на 30 килограммов больше Цукерберга.

В Threads пользователи отметили, что соцсеть может обрести успех, если Цукерберг опубликует на платформе поединок с Маском. «Будет символично: Threads vs Twitter», — написал один из пользователей новой соцсети.