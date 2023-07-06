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02:55, 6 июля 2023Мир

Meta запустила сервис-конкурент Twitter

Приложение Threads от Meta стало доступно для скачивания в AppStore

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запустила новый сервис текстовых сообщений Threads. Приложение стало доступно для скачивания в AppStore с 6 июля.

Как следует из описания, приложение работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра», — говорится в описании. Приложение призвано стать конкурентом Twitter, принадлежащему американскому миллиардеру Илону Маску.

Ранее сообщалось, что один из основателей Meta Марк Цукерберг и владелец Twitter Илон Маск начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC. В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации в одном из своих постов в принадлежащей ему социальной сети и Цукерберг ответил, что принимает вызов.

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    Марина Совина
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