Цукерберг и Маск начали переговоры с президентом UFC об организации боя

Президент UFC взял на себя роль организатора поединка между Цукербергом и Маском

Стало известно, что Илон Маск и Марк Цукерберг начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, подготовка и планирование начались практически сразу. Уже на следующий день после публикации первых твитов о бое Цукерберг, один из основателей техгиганта Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России), связался с Дэйной Уайтом, президентом Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации ММА.

Цукерберг попросил Уайта узнать у Илона Маска, владельца Tesla, Twitter и SpaceX, всерьез ли он говорил о готовности выйти на ринг. Маск подтвердил Уайту свое участие, а тот передал информацию об этом Цукербергу. С тех пор Уайт взял на себя роль переговорщика и сообщил журналистам, что общается с миллиардерами по телефону почти ежедневно, иногда до поздней ночи.

Они оба хотят сделать это Дэйна Уайт президент UFC

Хотя детали предстоящего боя пока не оговорены, планирование мероприятия постепенно выходит на новый уровень. Уайт рассказал, что бой будет показательным и состоится за пределами юрисдикции UFC, при этом он лично будет вовлечен в его организацию. Участники согласились, что их схватка будет включать в себя элемент благотворительности. Скорее всего, поединок проведут в Лас-Вегасе.

Одна из проблем заключается в том, что Цукерберг и Маск находятся в разных весовых категориях, и у них разная физическая подготовка. В то время как Цукерберг последние несколько лет активно занимался боевыми искусствами и улучшал физическую форму, Маск известен тем, что почти не занимается спортом. Кроме того, Маск на 13 лет старше и весит по меньшей мере на 30 килограммов больше Цукерберга.

Ранее сообщалось, что Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации в одном из своих постов в принадлежащей ему социальной сети и Цукерберг ответил, что принимает вызов.