Марк Цукерберг и Илон Маск подерутся на ринге

Марк Цукерберг заявил о готовности сразиться с Илоном Маском на ринге

Генеральный директор американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг сойдется в поединке на ринге с американским бизнесменом и владельцем Twitter Илоном Маском. Цукерберг заявил о том, что принял вызов, в сторис в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. «Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации», — говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.

После объявления о работе над Project 92 владелец Twitter начал всячески оскорблять Цукерберга. А в одном из своих постовых Twitter Маск написал о желании подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с бизнесменом. «Назови место», — написал он в ответ на предложение Маска.

По словам владельца Twitter, он участвовал в жестоких уличных драках в юном возрасте и готов к поединку. «У меня есть отличный прием, который я называю "морж". Я просто ложусь сверху на своего противника и ничего не делаю», — саркастично написал Маск в Twitter. Цукерберг же не раз признавался, что спорт всегда был частью его жизни. Во время пандемии COVID-19 он познакомился с бразильским джиу-джитсу, а в мае 2023 года впервые вышел на ринг любительского чемпионата под собственным именем и сразу взял две медали — золото и серебро.

Ранее Илон Маск высказался на тему искусственного интеллекта и развития технологий. На реплику подписчика о том, что искусственный интеллект уже оказался достаточно интегрирован в человеческую жизнь, Маск заявил, что современных людей уже можно называть киборгами.