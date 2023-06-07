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00:03, 7 июня 2023Забота о себе

Марк Цукерберг бегает в бронежилете и дерется на ринге. Как миллиардер из гика превратился в Рэмбо?

Техномиллиардер Марк Цукерберг увлекся боевыми искусствами и ММА и вышел на ринг

Фото: @zuck

Создателя социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга называли технологическим гением, миллиардером, человеком года и даже рептилоидом. Теперь же скромного ботаника в серой футболке и джинсах именуют «чертов зверь», а издание The New York Times делится наблюдениями, как миллиардер борется с агрессией с помощью военных игр и боевых искусств.

Из гика в Рэмбо

39-летний Цукерберг признается, что спорт всегда был частью его жизни. Правда, если раньше он увлекался спокойной и мирной активностью вроде пробежек с собакой, фехтования и серфинга (во время которого его как-то запечатлели с толстым слоем крема от солнца на лице), то в последние годы его спортивные предпочтения приобрели выраженную брутальность и подчеркнутую маскулинность. В подкасте известного в США комментатора ММА Джо Рогана Цукерберг рассказал, что занялся техникой боевых искусств джиу-джитсу и считает ее «лучшим спортом».

Вопрос не в том, как я к этому пришел, а в том, почему я не знал об этом раньше. С первой тренировки, примерно через пять минут, я подумал: «Что я делал всю жизнь?»

Марк Цукербергбизнесмен

Трансформация миллиардера, судя по всему, началась во время пандемии COVID-19. В том же подкасте Джо Рогана он рассказал, что с бразильским джиу-джитсу его познакомили приятели, с которыми он занимался серфингом. Тогда же началось погружение цифрового гика в мир боевых искусств.

Активность Марка Цукерберга в ММА началась стремительно. Он сразу завел звездные связи: его посты комментировал Конор МакГрегор, с ним встречался президент UFC Дэйна Уайт, его хвалил профессиональный боец UFC Хаем Ву. Очень быстро из болельщика миллиардер превратился в участника турниров. Сначала он якобы выступал тайно — под псевдонимом Марк Эллиот, а в мае впервые вышел на ринг любительского чемпионата под собственным именем и сразу взял две медали — золото и серебро.

Тренировка Марка Цукерберга

Кадр: видео @zuck

Что такое бразильское джиу-джитсу?

Бразильское джиу-джитсу возникло в начале XX века из дзюдо, а далее было сформировано под воздействием школ японского джиу-джитсу. Бойцы этого стиля используют разнообразные болевые и удушающие приемы. Философия боевого искусства основывается на идее преобразования слабостей в преимущества. Согласно принципам джиу-джитсу, даже человек с плохо развитым телосложением может защититься от более сильного противника и победить его.

Один из сильнейших

Джиу-джитсу — не единственное увлечение Цукерберга. Недавно глава популярных соцсетей с состоянием 89,9 миллиарда долларов удивил подписчиков брутальными снимками с экстремальной тренировки. На фотографии, опубликованной 31 мая, изможденный бизнесмен с капельками пота на лице и рельефными бицепсами сделал селфи в бронежилете весом около девяти килограммов. Миллиардер рассказал, что прошел челлендж Мерфи, выполнив в этом самом бронежилете за неполные 40 минут 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 приседаний, а после этого пробежал километр.

1%

участников челленжа Мерфи, по данным The Guardian, демонстрируют результат как у Марка Цукерберга

Спортивной подготовкой миллиардера восхитился даже Джо Роган, с которым годом ранее Цукерберг записывал подкаст. «Он чертов зверь», — комментировал Роган способности бизнесмена к боевым искусствам.

Спортивная карьера по-миллионерски

Несмотря на завидные достижения Цукерберга и похвалу влиятельных в ММА фигур, пользователи социальных сетей относятся к перевоплощению цифрового магната с долей иронии. Самый частый вопрос, который они задавали друг другу под снимками Цукерберга в бронежилете: «К чему он, черт возьми, готовится?»

Интерес подогревает не столько новое увлечение бизнесмена, сколько подходы к его воплощению. Например, в октябре прошлого года Цукерберг выкупил все билеты на турнир UFC Fight Night 211, который проходил на арене Apex в Лас-Вегасе. В итоге за поединками из пустого зала наблюдали Марк с супругой Присциллой, а болельщикам и журналистам пришлось довольствоваться трансляцией мероприятия с экранов.

Марк Цукерберг в бронежилете

Марк Цукерберг в бронежилете

Фото: @zuck

Боевое кряхтение

Не менее запоминающимся оказалось единственное выступление Цукерберга в качестве бойца джиу-джитсу в мае 2023 года. Рефери этого поединка Лукас Коста рассказал, что участие всемирно известного миллиардера заранее не обсуждалось. Бизнесмен появился на площадке в сопровождении шести охранников и в шпионском камуфляже: его лицо скрывали бейсболка, солнцезащитные очки и защитная медицинская маска.

Я был впечатлен. Он казался обычным парнем. Посмотрел мне в глаза, крепко пожал руку. Еще большим сюрпризом стало то, что он хорошо дерется

Лукас Костаобладатель коричневого пояса по джиу-джитсу

Этот бой в итоге закончился спором между Цукербергом и Костой. Было похоже, что миллиардер возмущен решением судьи остановить поединок. Коста позже объяснил, что был вынужден прервать бой, так как бизнесмен не сопротивлялся удушающему приему и хрипел, что, по мнению рефери, свидетельствовало о потере сознания. При этом судья утверждал, что конфликта не было, но Цукерберг потребовал объяснений.

Версия происходивших на майском турнире событий появилась в The New York Times 2 июня, но уже через несколько часов с редакцией связались Марк Цукерберг и его тренер Дэйв Камарильо: они направили письмо, в котором опровергали слова рефери. Оба утверждали, что бизнесмен не терял сознания и мог продолжать поединок. По их версии, Коста перепутал усиленное боевое кряхтение Цукерберга с хрипом и из-за этого принял ошибочное решение.

Марк Цукерберк и его супруга Присцилла Чан смотрят турнир UFC, на который они выкупили все билеты

Марк Цукерберк и его супруга Присцилла Чан смотрят турнир UFC, на который они выкупили все билеты

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC

Модный спорт

Марк Цукерберг — не единственная знаменитость Кремниевой долины, кто тратит часы, отрабатывая приемы джиу-джитсу. Любителями этого вида спорта, к примеру, являются генеральный директор SpaceX Илон Маск, а также генеральный директор Palantir Алекс Карп. Руководитель PayPal Дэн Шульман увлекается крав-магой.

Кроме того, черный пояс по джиу-джитсу есть у режиссера Гая Ричи, много лет этим видом единоборств занимаются актеры Джейсон Стэйтем, Киану Ривз, Марго Робби и другие известные персоны Голливуда.

Однако никто из них не привлекал столько внимания к своим спортивным достижениям, как это удалось скромному Марку Цукербергу. Пользователям же остается лишь удивляться очередным рекордам бизнесмена, который, похоже, решил к 40 годам войти в число не только самых богатых, но и самых сильных ботаников планеты.

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