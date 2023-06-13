Илон Маск назвал всех людей киборгами

Илон Маск заявил, что современные люди из-за компьютеров частично стали киборгами

Американский предприниматель Илон Маск высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ) и развития технологий. Публикации Маска доступны в его Twitter.

На реплику подписчика о том, что искусственный интеллект уже оказался достаточно интегрирован в человеческую жизнь, Маск заявил, что современных людей уже можно называть киборгами. По словам миллиардера, человеческая память в большинстве случаев «отдана на аутсорсинг компьютерам» — предприниматель подчеркнул, что машины «помнят все с предельной точностью вплоть до пикселя».

При этом Маск полагает, что в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом: «Мы все еще можем делать многое, чего не может искусственный интеллект». Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.

Также Маск поддержал реплику известного IT-блогера Маркеса Браунли, который заявил, что человека можно считать мощной вычислительной машиной. Браунли заметил, что человеческое тело — суперкомпьютер с водяным охлаждением со сверхвысоким разрешением и поддержкой пространственного звука.

В конце мая принадлежащая Илону Маску компания Neuralink получила разрешение американского регулятора на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. Также стало известно, что в ближайшее время корпорация приступит к поиску добровольцев.