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19:58, 13 июня 2023Наука и техника

Илон Маск назвал всех людей киборгами

Илон Маск заявил, что современные люди из-за компьютеров частично стали киборгами

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ) и развития технологий. Публикации Маска доступны в его Twitter.

На реплику подписчика о том, что искусственный интеллект уже оказался достаточно интегрирован в человеческую жизнь, Маск заявил, что современных людей уже можно называть киборгами. По словам миллиардера, человеческая память в большинстве случаев «отдана на аутсорсинг компьютерам» — предприниматель подчеркнул, что машины «помнят все с предельной точностью вплоть до пикселя».

При этом Маск полагает, что в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом: «Мы все еще можем делать многое, чего не может искусственный интеллект». Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.

Также Маск поддержал реплику известного IT-блогера Маркеса Браунли, который заявил, что человека можно считать мощной вычислительной машиной. Браунли заметил, что человеческое тело — суперкомпьютер с водяным охлаждением со сверхвысоким разрешением и поддержкой пространственного звука.

В конце мая принадлежащая Илону Маску компания Neuralink получила разрешение американского регулятора на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. Также стало известно, что в ближайшее время корпорация приступит к поиску добровольцев.

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    Андрей Ставицкий
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