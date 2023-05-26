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02:57, 26 мая 2023Мир

Компании Илона Маска разрешили проводить опыты на людях

Компании Илона Маска Neuralink разрешили опыты по вживлению людям чипов в мозг

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания Neuralink получила разрешение американского регулятора на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

Утверждается, что после положительного решения Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Neuralink приступит к поиску добровольцев для клинических испытаний.

Еще в начале марта агентство Reuters сообщило, что FDA отказало Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях. В организации объяснили, что реализация проекта вызовет десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания.

В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга. Маск утверждает, что его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.

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Марина Совина
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