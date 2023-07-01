Миллиардеры Маск и Цукерберг устроят бой в клетке. Как они к этому готовятся, почему поругались и кто из них победит?

Букмекеры и спортсмены оценили шансы Илона Маска и Марка Цукерберга на победу в поединке

История о поединке Марка Цукерберга и Илона Маска, владельцев двух самых популярных в мире социальных сетей, началась с шутки, но вскоре приобрела все признаки реального события. Глава UFC Дэйна Уайт уже демонстрирует футболку с надписью Zuckerberg VS Musk и хлопочет об организации боя, спортсмены тренируют бойцов, а букмекеры создали рынок гипотетических ставок и оценили, у кого больше шансов на победу в поединке. Миллиардеры еще не подтвердили ни дату, ни место схватки, зато успели в очередной раз стать героями мемов.

«Мама, я все равно буду драться»

Известия о возможном бое без правил между основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском и владельцем Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом появились после переписки бизнесменов в социальных сетях. Маск первым высказал желание подраться, написав пост в принадлежащем ему Twitter. Сообщение мало кого удивило: миллиардер известен подобными выходками. Поразительнее было то, что Цукерберг, программист в скромной серой футболке, который обычно старается держаться подальше от любого хайпа, на этот раз ответил и легко принял вызов. «Назови место», — кратко написал Цукерберг в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Маск не спасовал и предложил встретиться в октагоне Лас-Вегаса. Правда, тут же отшутился, заставив других пользователей гадать, правда ли владельцы социальных сетей собираются выяснять отношения на кулаках или лишь дразнят друг друга. «У меня есть отличный прием, который я называю "морж". Я просто ложусь сверху на своего противника и ничего не делаю», — саркастично написал Маск в Twitter. История окончательно стала походить на фарс, когда Мэй Маск — мать Илона Маска — публично запретила сыну участвовать в бое. «Мама, я все равно буду с ним драться, прекрати», — ответил под ее постом миллиардер.

Изображение: @greg16676935420

Бой на миллиард долларов

Серьезность намерений Маска и Цукерберга подтвердил президент UFC (американская промоутерская компания по смешанным единоборствам — ММА) Дэйна Уайт. В интервью TMZ он заявил, что говорил с обоими миллиардерами, и оба якобы сообщили о готовности участвовать в схватке.

Это бой между двумя самыми могущественными и богатыми парнями в мире. Кто из них победит? Кто-то видел раньше что-то похожее? Никто. Этот поединок посмотрели бы буквально все. Я люблю устраивать большие бои, а этот был бы самым большим Дэйна Уайт президент UFC

Энтузиазм Уайта имеет еще и материальный характер. Потенциальную прибыль поединка он оценил в один миллиард долларов и уже сообщил фанатам, что билеты на бой будут продаваться дороже — не по 80 долларов, как обычно, а по 100 долларов за билет. Как будто в подтверждение слов Уайта, в социальных сетях стали появляться сообщения о подготовке Цукерберга и Маска к предстоящему «бою века». Лекс Фридман, подкастер со связями в Кремниевой долине и черным поясом по джиу-джитсу, рассказал в Twitter, что провел тренировки с обоими бизнесменами — сначала с Цукербергом, а потом с Маском. Последнего он даже похвалил за силу и мастерство.

Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском, которая длилась несколько часов. Я впечатлен его силой, выносливостью, умением работать ногами и бороться в партере. Это было эпично. [...] Но я все же считаю, что мир будет лучше, если они [Марк и Илон] просто продолжат тренировки вместо драки на арене. Однако, как сказал Илон, самый вероятный исход — тот, который развлечет публику. Как бы там ни было, я буду рядом, если понадоблюсь им обоим Лекс Фридман обладатель черного пояса по джиу-джитсу

Подготовить Илона Маска к предстоящей схватке выразил желание трехкратный чемпион UFC, один из лучших бойцов MMA Жорж Сен-Пьер.

В Twitter он написал, что является «огромным фанатом» Маска и готов тренировать его перед поединком с Цукербергом. «Хорошо. Давай сделаем это», — ответил Маск.

Президент UFC Дэйна Уайт Фото: Steph Chambers / Getty Images

Разные весовые категории

Если бой все же состоится, то в клетке появятся двое мужчин среднего возраста, которые профессионально никогда не занимались единоборствами и к тому же находятся в абсолютно разных весовых категориях. 52-летний Илон Маск выше и тяжелее Цукерберга. Его рост составляет почти 186 сантиметров, а вес — приблизительно 82 килограмма. Цукерберг существенно меньше противника — при росте 173 сантиметра он весит около 70 килограммов. Зато основатель Meta моложе, выносливее и имеет лучшую физическую форму по сравнению с Маском. Генеральный директор DraftKings по гонкам и спортивным операциям Джонни Авелло считает, что преимущества Цукерберга помогут ему одержать победу.

Цукерберг моложе на 12 лет, он принимал участие в интенсивном соревновании, в котором пробежал милю, выполнил 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 приседаний, прежде чем пробежать еще милю, и все это в девятикилограммовом жилете. Он также занимался бразильским джиу-джитсу Джонни Авелло генеральный директор DraftKings

В мае Марк Цукерберг впервые выступил на любительском чемпионате по джиу-джитсу, где сразу выиграл золотую и серебряную медали. На фоне этих спортивных достижений атлетические успехи Маска выглядят очень скромными. Бизнесмен ранее признавался, что не любит физические нагрузки, особенно неприятно ему заниматься кардиотренировками. Тем не менее у бизнесмена есть личный тренер, с которым он проводит силовые тренировки. Еще Маск увлекается тхэквондо, карате, дзюдо и джиу-джитсу.

Тренировка с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом Фото: @lexfridman

Пончики и вегетарианство

Диета Цукерберга и Маска имеет одну общую черту. В интервью оба признавались, что много работают, поэтому часто забывают поесть. На этом совпадения заканчиваются. Марк Цукерберг большую часть времени предпочитает вегетарианскую диету. Еще в 2011 году он рассказывал, что ест мясо лишь тех животных, которых убил своими руками. По его словам, это помогает ему помнить о ценности пищи. В 2021 году он удвоил площадь своего поместья на Гавайях, которое использует для сельского хозяйства.

Илон Маск тоже когда-то был вегетарианцем, но в 2013 году отказался от такого режима питания. В интервью он утверждал, что любит вкусно поесть и ради этого готов пожертвовать долголетием. Бизнесмен с удовольствием рассказывает подписчикам о своих вредных пищевых привычках. «Я ем пончик каждое утро. Все еще жив», — хвастал в марте бизнесмен. Еще раньше он показывал в соцсетях фотографии шоколадных батончиков и пустых банок из-под колы.

Однако нельзя сказать, что Маск не следит за здоровьем и фигурой. Например, он отказался от кофеина, а от лишних килограммов избавлялся с помощью интервального голодания, упражнений и даже пробовал инъекции лекарства для диабетиков Wegovy, которое блокирует чувство голода. Помимо этого, он пренебрегает сном и слишком много работает — около 120 часов в неделю.

Марк Цукерберг на соревнованиях по джиу-джитсу, май 2023 года Фото: @zuck

Букмекерские ставки

Букмекеры, которые решили не терять времени даром и создали рынок для гипотетического боя, выбрали фаворитом Марка Цукерберга из-за его физической формы и серьезных тренировок. По их данным, поединок, вероятнее всего, пройдет в 2024 году. При этом схватка бизнесменов может состояться не в реальной жизни, а в «метавселенной».

Российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов тоже сомневается, что бизнесмены действительно выйдут друг против друга в клетке. В беседе «Лентой.ру» он заявил, что считает медийную шумиху очередной попыткой миллиардеров привлечь к себе внимание.

Заявить — это частичка дела, а вот выйти и подраться — это основная часть, это не так просто

Андрей Семенов боец ММА

Илон Маск Фото: Michael Gonzalez / Getty Images

Идея противостояния между богатыми и знаменитыми людьми не первый раз привлекает внимание публики. В 2006-2007 годах популярностью пользовался сатирический проект, созданный Эриком Фогелем для MTV, где мультяшные знаменитости выясняли отношения и бились друг с другом на ринге. Проект нравился не только зрителям, но и звездам. В какой-то момент среди знаменитостей стало престижно иметь собственную мультяшную копию, которая не стеснялась в выражениях и даже дралась на ринге с другими мультяшными знаменитостями. MTV дважды пытался перезапустить проект, но за шоу никто так и не взялся. Теперь же знаменитости, особенно обладающие технологиями дополненной реальности, способны устраивать подобные шоу сами — в реальности или хотя бы в ее виртуальной или дополненной версии.