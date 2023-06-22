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12:23, 22 июня 2023Из жизни

Бывший боец ММА высказался о шансах Маска и Цукерберга на ринге

Экс-боец ММА Семенов заявил, что в поединке Цукерберга и Маска не на что будет смотреть

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Если спарринг между гендиректором американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом и американским бизнесменом и владельцем Twitter Илоном Маском состоится, там не на что будет смотреть, считает российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов. Их заявление о встрече на ринге он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Зрители будут наблюдать за боем Цукерберга и Маска только из-за хайпа, полагает спортсмен. «Хорошо подготовиться в короткие сроки, чтобы на это было интересно смотреть, нереально. На уровне "что-то покидать, помахать руками" — можно. Видимо, походят вдвоем на бокс и потом возомнят себя большими профессионалами, но потенциал имеет границы», — поделился Семенов.

Боец не уверен, что Цукербергу могут помочь его занятия джиу-джитсу. «Я не в курсе, сколько он занимается. Одно дело заниматься для себя йогой, джиу-джитсу, какие-то приемы изучать, а другое дело — каждый прием оттачивать и оттачивать в спаррингах. Это не так просто, если у тебя нет практики. Очень маленький процент вероятности, что он его может применить», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Таким образом медийные личности хотят вызвать ажиотаж и привлечь к себе еще больше внимания, полагает Семенов. Одна информационная составляющая поможет заработать денег, и с этой точки зрения это хороший ход, считает он. Однако боец усомнился в том, что Маск и Цукерберг выйдут на ринг.

Заявить — это частичка дела, а вот выйти и подраться — это основная часть, это не так просто

Андрей Семенов боец ММА

Он также сказал, что ни на кого бы не поставил в этом бою. «Пускай победит хоть кто-то, хотя бы пускай даже дойдет до этого, чтобы они вышли», — подытожил Семенов.

Ранее Илон Маск в одном из своих постов в Twitter написал о желании подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с бизнесменом.

Этому предшествовал конфликт, который начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. После объявления Маск начал всячески оскорблять Цукерберга публично.

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    Екатерина Смирная
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