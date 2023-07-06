Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter

Марк Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его конкурента

Руководитель американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг опубликовал в своем Twitter-аккаунте первое за 11 лет сообщение.

В посте он разместил интернет-мем, на котором два Человека-паука указывают друг на друга. Это произошло на фоне запуска собственного приложения корпорации Threads, призванного стать конкурентом сервиса микроблогов. Предыдущий пост Цукерберга датирован 18 января 2012 года.

Ранее стало известно, что приложение Threads стало доступно для скачивания в AppStore. «Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра», — говорится в описании.