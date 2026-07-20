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09:44, 20 июля 2026Силовые структуры

Иностранец попытался вывезти из России порнографические материалы

В Московской области осудили иностранца за перемещение порнографических материалов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области осудили иностранца за перемещение порнографических материалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 242.1 («Незаконное приобретение, хранение и перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, предметов с порнографическими изображениями с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, иностранный гражданин, прибывший из-за рубежа, приобрел и хранил порнографические изображения и видеофайлы с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в личном телефоне. После этого он перевез эти видеоматериалы через Государственную границу России с целью распространения неустановленному кругу лиц и получения прибыли.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что опубликовавший интимные фото знакомой россиянин выслушал приговор.

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