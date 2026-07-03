Опубликовавший интимные фото знакомой россиянин выслушал приговор

В Кировской области осудили мужчину, опубликовавшего интимные фото знакомой

В Кировской области осудили мужчину, опубликовавшего интимные фото знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Россиянин признан виновным по статьям 242 («Незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием сети "Интернет"») и 137 («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») УК РФ.

Как установил суд, 39-летний житель Белой Холуницы в апреле этого года со своего телефона разместил в одной из социальных сетей интимные фотографии знакомой без ее согласия.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео.