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Силовые структуры
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15:52, 3 июля 2026Силовые структуры

Опубликовавший интимные фото знакомой россиянин выслушал приговор

В Кировской области осудили мужчину, опубликовавшего интимные фото знакомой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Кировской области осудили мужчину, опубликовавшего интимные фото знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Россиянин признан виновным по статьям 242 («Незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием сети "Интернет"») и 137 («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») УК РФ.

Как установил суд, 39-летний житель Белой Холуницы в апреле этого года со своего телефона разместил в одной из социальных сетей интимные фотографии знакомой без ее согласия.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео.

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