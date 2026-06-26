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13:18, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео

В Вологодской области осудили мужчину за совращение 16 девочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Вологодской области осудили мужчину за совращение 16 девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 135 («Развратные действия»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Как установил суд, 35-летний житель Вологды знакомился в социальных сетях с малолетними девочками для интимного общения. Таким образом, он начал общение с 16 пострадавшими в возрасте от девяти до 16 лет.

В период с лета 2017 года по декабрь 2023 года в ходе общения в интернете и личных встреч с ними злоумышленник совершал развратные действия, в том числе иные насильственные действия сексуального характера. Также он распространял среди потерпевших порнографические материалы и изготовил порнографическую запись с участием одной из несовершеннолетних.

Обвиняемый вину не признал. В ходе судебных заседаний неоднократно менял свои показания, выдвигал версии, что кто-то посторонний завладел его аккаунтом и от его имени вел переписку с несовершеннолетними.

В рамках производства по делу были назначены и проведены судебные психологическая, лингвистическая и искусствоведческая экспертизы.

Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил иски пострадавших на сумму 4,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над девятилетней падчерицей.

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