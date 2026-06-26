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11:34, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин надругался над девятилетней падчерицей

В Кемеровской области осудили мужчину за надругательство над девятилетней падчерицей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Кемеровской области осудили мужчину за надругательство над девятилетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в январе этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей девятилетней падчерицы.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.

Московский городской суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян надругались над девушкой.

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