Россиянин надругался над девятилетней падчерицей

В Кемеровской области осудили мужчину за надругательство над девятилетней падчерицей

В Кемеровской области осудили мужчину за надругательство над девятилетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в январе этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей девятилетней падчерицы.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.

Московский городской суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян надругались над девушкой.