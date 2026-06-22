Двое россиян надругались над девушкой

В Москве задержали двух мужчин за изнасилование девушки

В Москве задержали двух мужчин за изнасилование девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело расследуется по статьям 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, ночью 15 июня двое мужчин, находясь в апартаментах на Нижегородской улице, воспользовались беспомощным состоянием девушки и надругались над ней.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое уроженцев Пермского края. C ними проведены следственные действия и предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что суд определил судьбу надругавшегося над девочкой в лифте.