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Силовые структуры
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14:47, 19 июня 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу надругавшегося над девочкой в лифте

В Тюмени арестовали пристававшего к девочке в лифте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени арестовали пристававшего к девочке в лифте мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, 16 июня этого года в лифте дома по улице 30 лет Победы 32-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В судебном заседании он полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина домогался подростка в лифте.

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