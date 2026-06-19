Суд определил судьбу надругавшегося над девочкой в лифте

В Тюмени арестовали пристававшего к девочке в лифте

В Тюмени арестовали пристававшего к девочке в лифте мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, 16 июня этого года в лифте дома по улице 30 лет Победы 32-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В судебном заседании он полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина домогался подростка в лифте.