Францию предупредили о скором проникновении беженцев из Марокко

Филиппо: Беженцы из Марокко скоро окажутся во Франции

Тысячи беженцев из Марокко скоро проникнут во Францию. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Через 48 часов они окажутся во Франции без каких-либо проблем», — написал он.

Ранее премьер-министра Испании Педро Санчеса, который прибыл в автономный город Сеута, встретили криками «сукин сын». Жители города также требовали его отставки.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю, некоторые не выжили. Как минимум 18 человек не стало.