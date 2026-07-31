Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 31 июля 2026 (обновлено: 15:57, 31 июля 2026)Мир

Францию предупредили о скором проникновении беженцев из Марокко

Филиппо: Беженцы из Марокко скоро окажутся во Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Тысячи беженцев из Марокко скоро проникнут во Францию. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Через 48 часов они окажутся во Франции без каких-либо проблем», — написал он.

Ранее премьер-министра Испании Педро Санчеса, который прибыл в автономный город Сеута, встретили криками «сукин сын». Жители города также требовали его отставки.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю, некоторые не выжили. Как минимум 18 человек не стало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой
    Мать пропавших в Таиланде россиян высказалась по поводу их смерти
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    СК отреагировал на атаку ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе
    Накрытое простыней тело после избиения росгвардейцами попало на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok