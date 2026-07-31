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16:30, 31 июля 2026 (обновлено: 16:40, 31 июля 2026)Экономика

Сотни домов во Франции сгорели

The Times: Почти 200 домов во французской Ле-Порж сгорели во время пожаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Во время масштабных лесных пожаров во французской коммуне Ле-Порж в департаменте Жиронда было уничтожено почти 200 домов. Об этом пишет газета The Times.

Жители коммуны заявили, что пожарные бросили основные силы на защиту элитной недвижимости на полуострове Кап-Ферре и оставили их населенный пункт без помощи. Они отметили, что никто не предупредил их об эвакуации заранее, когда пламя подошло к Ле-Порж. После того, как населенный пункт опустел, оставленные дома разграбили мародеры.

В ответ на жалобы жителей коммуны власти заявили, что сейчас необходимо сосредоточиться на ликвидации пожаров, вместо того, чтобы «искать виновных».

Ранее сообщалось, что бордоские винодельни оказались под угрозой из-за пожаров.

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