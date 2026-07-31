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15:48, 31 июля 2026 (обновлено: 15:58, 31 июля 2026)Путешествия

На месте захоронения пропавших россиян в Таиланде нашли пять тел

Пять тел нашли на месте захоронения пропавших брата и сестры в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

На месте захоронения пропавших брата и сестры из России в Таиланде нашли пять тел. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Расправившийся с 22-летней Дианой и 17-летним Романом лидер тайской ОПГ по прозвищу Понг привел полицию к месту, где вместе с сообщником оставил их тела. Им оказался лес на горе Као Чи Чан, где нашли еще троих бездыханных людей. Предварительно, это члены одной семьи, которые стали свидетелями расправы над молодыми россиянами.

Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю, после чего пойманные участники ОПГ признались в том, что расправились с россиянами из-за байка.

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