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Забота о себе
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15:38, 31 июля 2026 (обновлено: 15:56, 31 июля 2026)Забота о себе

Россиянам назвали способы отдалить смерть

Эндокринолог Кузнецов посоветовал съедать не более пяти граммов соли в сутки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: In Green / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал россиянам здоровые пищевые привычки, помогающие отдалить смерть. Способами продлить жизнь он поделился в своем Telegram-канале.

По словам Кузнецова, здоровый образ жизни подразумевает не жесткие ограничения, а устойчивые полезные привычки во всех сферах. «Начните с малого: добавьте огурчик к обеду, замените газировку на чашку черного кофе», — посоветовал врач. Доктор объяснил, что одна-две чашки черного кофе в день помогают в профилактике диабета второго типа и жировой болезни печени.

Кроме того, эндокринолог порекомендовал ограничить количество ультрапереработанных продуктов в рационе, а также съедать не более пять граммов соли в сутки. Врач напомнил, что соль содержится не только в солонке, но и в сосисках, колбасах, консервах и других готовых продуктах.

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Помимо этого, врач призвал два-три раза в неделю включать в рацион рыбу, а также съедать около 400 граммов фруктов и овощей в день. Он заверил, что это поможет снизить риск проблем с сосудами, заболеваний сердца и колоректального рака.

Ранее Кузнецов назвал самые бесполезные анализы. Он посоветовал не проверять уровень серотонина и дофамина в крови.

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