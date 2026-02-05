Россиян призвали отказаться от сдачи шести бесполезных анализов

Эндокринолог Кузнецов назвал бесполезным анализ на уровень инсулина в крови

Эндокринолог Максим Кузнецов составил список из шести бесполезных анализов на гормоны. Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кузнецов призвал россиян отказаться от сдачи анализа на уровень инсулина в крови, поскольку его результат не поможет диагностировать инсулинорезистентность и не повлияет на тактику лечения, если она уже есть. Анализ на лептин, по мнению врача, бесполезен по аналогичным причинам.

Анализ на серотонин и дофамин, проблемы с которыми обычно возникают при психических расстройствах, доктор назвал лишенным клинического смысла. Доктор добавил, что бесполезен и анализ на мелатонин, так как он не помогает выявить проблемы со сном.

В заключение специалист призвал не определять уровень кортизола в крови, так как он изменяется под воздействием большого количества бытовых факторов, и ДГЭА-S. Результаты анализа не помогут объяснить причины усталости. Кроме того, не требуется никакой коррекции, если его уровень повышен.

Ранее хирург Александр Умнов перечислил признаки «кортизолового» лица, которое появляется из-за проблем с надпочечниками. Так, он призвал обратить внимание на наличие отека и красноты.