Забота о себе
06:31, 23 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла признаки «кортизолового» лица у россиян

Врач Умнов: При высоком кортизоле лица округляются и краснеют
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

«Кортизоловое», или «лунообразное», лицо возникает при резком повышении в крови уровня глюкокортикоидов — гормонов коры надпочечников, главный из которых кортизол. Об этом преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Ленте.ру».

Врач рассказал, что такое повышение гормонов часто возникает при синдроме Кушинга, когда происходит чрезмерный синтез гормонов в надпочечниках. Лица округляются из-за отека и краснеют, объяснил он.

«Отек развивается из-за перераспределения жировой ткани на лицо, шею, туловище. Могут быть и другие причины: это и длительный прием глюкокортикоидов, и опухоли гипофиза и надпочечников, приводящие к длительному повышению глюкокортикоидов в крови. Бывает и псевдокушинговый синдром, например при алкоголизме, стрессе», — рассказал Умнов.

Хирург посоветовал в таких случаях постараться убрать алкоголь, стресс, недосып, а также удалить опухоль или скорректировать дозу глюкокортикоидов. Для постановки диагноза необходимо проверить уровень адренокортикотропного гормона, кортизола эстрогенов, а далее проходить лечение под контролем эндокринолога.

Ранее Умнов рассказал, что недостаточно термически обработанное мясо степени Medium и Medium Rare может содержать патогенные микроорганизмы, такие как кампилобактер. Они обычно обитают в кишечнике крупного рогатого скота, но после его гибели мигрируют в мышечные ткани, а оттуда попадают в организм человека.

