Забота о себе
06:31, 24 октября 2025

Россиян предупредили об угрожающих здоровью блюдах в ресторанах

Врач Умнов: Блюда из мяса и рыбы в ресторане могут нанести вред здоровью
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В последние годы наблюдается тенденция к употреблению мяса с неполной прожаркой, включая стейки, бифштексы, котлеты, а также блюд из сырой рыбы, однако такой подход к гастрономии не всегда является безопасным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач рассказал, что недостаточно термически обработанное мясо степени Medium и Medium Rare может содержать патогенные микроорганизмы, такие как Кампилобактер. Они обычно обитают в кишечнике крупного рогатого скота, но после его гибели мигрируют в мышечные ткани, а оттуда попадают в организм человека.

«Инфицирование Кампилобактериозом может привести к развитию кампилобактериоза, характеризующегося широким спектром клинических проявлений, включая артрит, миокардит, энтероколит, менингит и даже спонтанный аборт у беременных. Следует отметить, что при соблюдении условий глубокой заморозки и тщательной термической обработки, Кампилобактер и другие патогены, как правило, уничтожаются. Однако даже в этом случае сохраняется определенный риск», — предупредил эксперт.

Также Умнов рассказал, что в говядине и телятине могут присутствовать гельминты, такие как бычий цепень. По его словам, тениаринхоз, вызванный этим паразитом, приводит к дефициту питательных веществ, общему ухудшению состояния здоровья и развитию ряда симптомов, включая раздражительность, бессонницу, повышенную утомляемость, головные боли, тахикардию, гипотонию, аллергические реакции, дискомфорт в области эпигастрия, рвоту, метеоризм, диарею и голодные боли.

Даже при использовании мяса высокого качества, регулярное употребление стейков с сырыми волокнами, содержащими пурины, может негативно сказаться на здоровье.

Александр УмновВрач

«В меню некоторых ресторанов присутствуют блюда из сырого мяса, такие как тартар, строганина из мороженой оленины и карпаччо из говядины. Недостаточный санитарный контроль может привести к наличию в мясе личинок бычьего или свиного цепня, они, как уже было сказано выше могут быстро мигрировать в различные органы человека, включая мозг, вызывая серьезные поражения. Сырое мясо также может привести к заражению сальмонеллезом или кампилобактериозом, что может вызвать тяжёлые отравления, обезвоживание и даже летальный исход», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о самых вредных для сердца привычках. По его словам, на этот орган негативно влияет курение.

