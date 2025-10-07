Врач назвал самые вредные для сердца привычки

Хирург Умнов: Курение и отсутствие движения разрушают сердце

Образ жизни человека напрямую влияет на здоровье сердца и сосудов, заявил хирург Александр Умнов. Самые вредные привычки, разрушающие сердце, он назвал в беседе с NEWS.ru.

Самым известным фактором, вредящим здоровью сердца, врач назвал курение. По его словам, сигаретный дым вызывает сужение сосудов и нарушение кровообращения в отдельных частях тела. Помимо этого, поврежденные курением легкие хуже насыщают кровь кислородом, что тоже вредит сердцу.

Привычка мало двигаться, по словам Умнова, является еще одним разрушительным фактором. Он объяснил, что из-за отсутствия движения сердечная мышца покрывается жиром и ей становится тяжело выполнять свою функцию.

Врач добавил, что сердце также разрушают алкоголь, жирная и жареная пища. Хирург объяснил, что эти продукты провоцируют образование атеросклеротических бляшек, которые постепенно сужают просвет в коронарных артериях, и провоцируют хроническую ишемию. Врач добавил, что если такая бляшка разорвется, то может случиться инфаркт.

Ранее кардиолог Ольга Савонина назвала неожиданную причину сбоя сердца после еды. По ее словам, такое может случаться из-за язвы, воспалительных процессов или даже онкологических патологий желудка.