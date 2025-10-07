Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 7 октября 2025Забота о себе

Врач назвал самые вредные для сердца привычки

Хирург Умнов: Курение и отсутствие движения разрушают сердце
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: stockking / Freepik

Образ жизни человека напрямую влияет на здоровье сердца и сосудов, заявил хирург Александр Умнов. Самые вредные привычки, разрушающие сердце, он назвал в беседе с NEWS.ru.

Самым известным фактором, вредящим здоровью сердца, врач назвал курение. По его словам, сигаретный дым вызывает сужение сосудов и нарушение кровообращения в отдельных частях тела. Помимо этого, поврежденные курением легкие хуже насыщают кровь кислородом, что тоже вредит сердцу.

Привычка мало двигаться, по словам Умнова, является еще одним разрушительным фактором. Он объяснил, что из-за отсутствия движения сердечная мышца покрывается жиром и ей становится тяжело выполнять свою функцию.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Врач добавил, что сердце также разрушают алкоголь, жирная и жареная пища. Хирург объяснил, что эти продукты провоцируют образование атеросклеротических бляшек, которые постепенно сужают просвет в коронарных артериях, и провоцируют хроническую ишемию. Врач добавил, что если такая бляшка разорвется, то может случиться инфаркт.

Ранее кардиолог Ольга Савонина назвала неожиданную причину сбоя сердца после еды. По ее словам, такое может случаться из-за язвы, воспалительных процессов или даже онкологических патологий желудка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости