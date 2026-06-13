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04:14, 13 июня 2026Бывший СССР

На Украине объявили об угрозе применения «Цирконов» и предупредили об их особенности

«ЗН»: Сообщается об угрозе применения ракет «Циркон» ВС России, которые сложно перехватить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ночь на 13 июня на Украине существует угроза применения российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом со ссылкой на мониторинговые ресурсы предупредил Telegram-канал «Зеркало недели».

В публикации описаны основные характеристики ракет, какую угрозу они представляют и в чем их особенность. Так, «Цирконы» предназначены для поражения крупных надводных и наземных целей. Их запускают с кораблей, подлодок и фрегатов, они обрадают гиперзвуковой скоростью и дальностью до тысячи километров.

«Особенности: высокая скорость и маневрирование на маршевой / конечной участках затрудняют перехват», — отмечается в сообщении.

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