США и Саудовская Аравия ударили по террористам в Ираке

CENTCOM: США и Саудовская Аравия ударили по связанным с Ираном террористам в Ираке

США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по связанным с Ираном террористам в Ираке. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов.

В заявлении говорится, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) направил группировки в Ирак для нападения на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Отмечается, что американские и саудовские истребители нанесли удары по многочисленным объектам материально-технического обеспечения и складам оружия на востоке Ирака в качестве ответа на более чем 30 атак беспилотников КСИР за последние 72 часа.

«С февраля по апрель 2026 года террористические формирования, связанные с Ираном, предприняли более 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке. КСИР и его пособники-террористы должны прекратить нападения, чтобы избежать дальнейших военных действий США», — указало командование.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о перехвате нескольких иранских баллистических ракет на Ближнем Востоке. По данным CENTCOM, Тегеран запустил ракеты «в попытке внезапного нападения на американские войска».